Van Overtveldt krijgt opstappremie van maximaal 94.720 euro 13 december 2018

Voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) krijgt geen 450.000 euro maar 94.720 euro als uittredingsvergoeding. Dat schrijft 'De Tijd' na navraag bij de kanselarij van de eerste minister. De uittredingsvergoeding voor ministers is dezelfde als die voor parlementsleden. Een Kamerlid of een federale minister krijgt twee maanden loon per begonnen jaar, met een minimum van vier maanden en een maximum van 24 maanden. Van Overtveldt heeft echter nooit een Belgisch parlementair mandaat opgenomen. In 2014 werd de ex-journalist als wit konijn lijsttrekker voor het Europees Parlement. Hij zetelde enkele maanden en werd dan minister van Financiën. Hij heeft op basis van zijn vijf jaar als minister recht op een uittredingsvergoeding van tien maanden, of maximaal 94.720 euro. Maximaal, want de vergoeding is een recht. Van Overtveldt moet ze aanvragen. Dat heeft hij vooralsnog niet gedaan.

