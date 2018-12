Van Overtveldt heeft "hard gewerkt" voor opzeg van 94.000 euro 15 december 2018

00u00 0

Ex-minister van Financiën Johan Van Overtveldt neemt zijn uittredingsvergoeding op. Die zal maximaal 94.000 euro bedragen. De N-VA'er kan niet terugkeren naar het parlement, zoals zijn collega's Jambon, Francken en Demir. "Ik heb 4 jaar hard gewerkt, en dat is een eufemisme. Als je de klok rond op de barricaden hebt gestaan, dan vind ik dat een vergoeding die beperkt is in de tijd kan", zegt hij. De gewezen minister wees er ook op dat de vergoeding automatisch stopt mocht hij in mei (of eerder, in het geval van vervroegde verkiezingen) opnieuw verkozen worden in een parlement.