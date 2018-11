Van Overtveldt: "Geen tekort meer als meer Walen gaan werken" 19 november 2018

00u00 0

Het begrotingstekort in ons land kan meteen worden opgelost als in Brussel en Wallonië meer mensen aan de slag gaan. Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). De werkgelegenheidsgraad van 20- tot en met 64-jarigen bedroeg in Vlaanderen in het tweede kwartaal van dit jaar 74,5% - een pak hoger dan in Wallonië (62,1%) en Brussel (60,6%). Professor Arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) zegt dat de cijfers voor Wallonië en Brussel inderdaad 'affreus' zijn, maar Vlaanderen hinkt zelf ook hopeloos achterop tegenover Duitsland en Nederland. "En wat de tewerkstelling onder ouderen betreft, doen verschillende Vlaamse provincies het slechter dan Waalse." Er zijn nu zo'n 150.000 vacatures. (IVDE)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN