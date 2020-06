Exclusief voor abonnees Van nachtbar Mirwaar naar drijvend dagcafé Juno 18 juni 2020

Wie over de loopplank van de Junoboot wandelt aan de Stropkaai, vlakbij Ter Platen, komt terecht in een oase van rust en culinaire creativiteit. En de nieuwe uitbaters zijn oude bekenden: Democrazy-coördinator Eric Smout (56) en zijn vrouw Ann Dengis (58), die tot begin dit jaar achter de bar stonden van muziekcafé Bar Mirwaar in de Burgstraat.

