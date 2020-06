Exclusief voor abonnees Van mij mag Van Themsche vrijkomen Mama van Luna (2) 24 juni 2020

Ja, hij heeft haar dochtertje Luna (2) vermoord. Maar als het van Laurence Van Brée afhangt, mag Hans Van Themsche (32) vrijkomen. Dat hoorde de moordenaar haar gisteren zélf zeggen, op een zitting in de gevangenis van Oudenaarde, over de vraag of hij zijn straf verder thuis mag uitzitten met een enkelband. Van Brée wilde die zitting per se bijwonen. "Ik wilde hem met mijn eigen ogen zien. Hij luisterde aandachtig en hij schrok, toen ik zei dat ik me niet verzette."

