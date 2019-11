Exclusief voor abonnees Van Marcke 23 november 2019

De Kortrijkse verdeler van sanitair en verwarmingsinstallaties Van Marcke weerlegt dat hij particulieren weert, zoals te lezen stond in de krant van vrijdag. Particulieren kunnen volgens het bedrijf nog steeds terecht in de showrooms, al zal hen daar worden aangeraden om samen te werken met een professionele installateur. Wie toch zelf een plaatsing of herstelling wil doen, wordt gevraagd eerst een document te ondertekenen dat ze dit op eigen verantwoordelijkheid uitvoeren. Of ze worden doorverwezen naar Sanitairwinkel, de online verkoper waarmee Van Marcke samenwerkt.