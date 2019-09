Exclusief voor abonnees Van Marcke plaatst 12.960 zonnepanelen op distributiecentrum 25 september 2019

00u00 0

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belangrijk voor sanitairspecialist Van Marcke in Kortrijk. De groep Van Marcke liet in dat kader 12.960 zonnenpanelen op het dak van het Europees distributiecentrum plaatsen, langs de E17 in Aalbeke.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis