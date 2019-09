Exclusief voor abonnees Van Maele bezorgt Lichtervelde in slotminuut overwinning SV JABBEKE-FC LICHTERVELDE 1-2 02 september 2019

00u00

tweede provinciale A

De thuisploeg schoot furieus uit de startblokken en kwam meteen op voorsprong, toen Vandekerckhove een knappe assist van Missinne wist af te werken. Jabbeke bleef dominant, maar gaf gaandeweg de eerste helft het commando uit handen. Een fysiek sterk Lichtervelde had heel wat duelkracht in huis en Jabbeke moest buigen. Mombert zorgde voor de verdiende gelijkmaker, waarna de match op een gelijkspel leek uit te draaien. In de ultieme slotfase werd een lange bal doorgekopt tot bij Van Maele, die niet aarzelde en zijn team de volle buit bezorgde.

