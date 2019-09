Exclusief voor abonnees Van Looy verovert wereldtitel op lange afstand 09 september 2019

00u00 0

DUATLON

Diego Van Looy veroverde zondag onverhoopt goud op het WK duatlon op de lange afstand (10 km lopen, 150 km fietsen en 30 km lopen) in Zöfingen. Dankzij een sterke laatste run gaf hij de Zwitser Jens-Michael Gossauer en Seppe Odeyn het nakijken. Hij finishte in 6u14:29 met twee minuten voorsprong op Gossauer (6u16:24). De Nederlander Daan De Groot (6u20:16) pakte brons en Seppe Odeyn werd uiteindelijk vierde in 6u22:20. Van Looy plaatst zijn naam in het indrukwekkende lijstje van Belgische winnaars op het WK duatlon op de lange afsatand: Benny Vansteelant, Joeri Vansteelant, Rob Woestenborghs en Seppe Odeyn deden het hem al voor. (BSE)