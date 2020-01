Exclusief voor abonnees Van Lierde sluit af in België 16 januari 2020

Triatlon

Voormalig Hawaï-winnaar Frederik Van Lierde (40) heeft zijn programma bekendgemaakt voor zijn afscheidsseizoen. De West-Vlaming heeft van de Ironman van Nice zijn hoofddoel gemaakt. Hij wil er graag een zesde keer winnen. In september neemt hij voor eigen volk afscheid van het triatlon, al is nog niet bekendgemaakt waar. Nadien neemt hij in Frankrijk nog deel aan een marathon. "Ik heb meer dan 30 marathons gelopen in een Ironman, maar nooit eentje zonder te zwemmen en te fietsen ervoor. Ik zou dan ook graag weten hoe snel ik een individuele marathon kan lopen terwijl ik nog fit ben." (KTO)