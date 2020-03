Exclusief voor abonnees Van Lierde knalt door achterruit 05 maart 2020

Frederik Van Lierde is met de schrik en enkele lichte verwondingen vrijgekomen na een ongeluk op training. De 40-jarige triatleet knalde in de buurt van het Spaanse Girona door de achterruit van een auto. "Ik heb geluk gehad. Dit had veel slechter kunnen aflopen", schreef Van Lierde op Instagram. De West-Vlaming heeft enkele schrammen aan zijn gezicht en werd genaaid aan kin en voorhoofd. "Op scans zijn er geen tekenen van een hersenschudding ofzo", aldus Van Lierde, die eind april zijn seizoen start met een wedstrijd (halve afstand) in het Spaanse Peñíscola. (XC)

