Van Langenhove mag ook voor debat gebouwen UGent niet in

Studentenverenigingen LVSV en KVHV kunnen geen debat of lezing met Dries Van Langenhove laten plaatsvinden in de auditoria van de UGent. Dat heeft rector Rik van de Walle beslist. Het risico op ernstige verstoring van de orde heeft hierbij de doorslag gegeven. Beide verenigingen hadden aangekondigd Van Langenhove als gast te hebben op hun openingsactiviteit. Het tuchtreglement laat toe dat de rector ordemaatregelen neemt 'bij gevaar voor of in geval van ernstige verstoring van de goede werking van de universitaire gemeenschap'. Van de Walle nam vorig najaar al een voorlopige ordemaatregel. Die houdt onder meer in dat Van Langenhove de toegang tot de gebouwen ontzegd wordt. De enige uitzondering die hij krijgt, is dat hij, voor zijn masterproef, de bibliotheek 8 uur per week mag bezoeken.

