Van Langenhove 'hoofdact' op rechtse mars in Ninove 04 januari 2019

00u00 0

De federale politie was uitgerukt om de lokale collega's te versterken, het waterkanon stond klaar, het stadhuis was vergrendeld en inwoners van het centrum mochten uitzonderlijk hun glas niet buitenzetten vóór vanochtend. Ninove had zich op het ergste voorbereid. Maar de 'mars voor democratie' is gisteren zonder incidenten verlopen. Hoofdact van de avond was niet Guy D'haeseleer, de buitenspel gezette kopman van Forza Ninove, maar Dries Van Langenhove. De voorzitter van het extreemrechtse Schild & Vrienden kreeg het ene na het andere open doekje met zijn uithalen naar de "Belgische postjespolitiek" en de "linkse media", en poseerde aan de lopende band voor selfies met fans. (KSN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN