Exclusief voor abonnees Van Langenhove gaat speechen voor 'white supremacists' 13 januari 2020

Dries Van Langenhove gaat eind mei in Tennessee spreken op een congres van American Renaissance. Dat is een oude, extreemrechtse organisatie met diep-nationalistische meningen. Het Kamerlid, dat verkozen raakte van op een lijst van Vlaams Belang, is er een van de zes sprekers. Zijn vlucht en verblijf worden door de organisatie betaald. Politiek wetenschapper en onderzoeker van extreemrechts Cas Mudde noemt de organisatie "openlijk racistisch": "Zij geloven in een hiërarchie van rassen en willen dat alle rassen gesegregeerd leven." Van Langenhove ziet er geen graten in. "Ik aanvaard zo goed als elke uitnodiging, of ze nu van de PVDA in Antwerpen komt of uit de VS."