Kamerlid Dries Van Langenhove dient klacht in tegen onbekenden nadat in de buurt van het station Gent-Dampoort affiches zijn opgedoken met doodsbedreigingen. Op een affiche staat het opschrift 'Gezocht: dood of levend' bij een foto van een gewapende Van Langenhove. De NMBS laat de affiches verwijderen. Het is niet duidelijk wie de affiches heeft geplakt en hoeveel posters elders zijn opgehangen. Het pamflet somt een reeks aanklachten op waarvan de onbekenden Van Langenhove beschuldigen: neofascisme, racisme, seksisme, homofobie, transfobie en xenofobie.

