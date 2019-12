Exclusief voor abonnees Van kunst naar kerk 52 Patrick Van der Vorst 21 december 2019

Patrick Van der Vorst (48), de welstellende kunst- en antiekkenner uit het VIER-programma 'Stukken van mensen', maakte in juli bekend dat hij priester wordt. Een opmerkelijke keuze in tijden van massale ontkerkelijking, maar blijkbaar wel één die geapprecieerd wordt. De gedistingeerde vrijgezel, die in Londen jarenlang één van de directeuren van veilinghuis Sotheby's was en nadien zelf een online schattingsbureau oprichtte, nam afscheid van het wereldse leven en trok naar Vaticaanstad om er seminarie te lopen. De kunst en de antiek moet Van der Vorst de eerste vier jaar niet missen, het Vaticaan puilt ervan uit. Na zijn opleiding gaat Van der Vorst aan de slag in het aartsbisdom Westminster. In de kathedraal van Westminster nam hij als vrijwilliger al de zorg voor zieken en daklozen op zich en gaf hij ook catechese.

