Van kinine tot tonic 12 mei 2018

00u00 0

Zonder de Spaanse gravin Ana de Osorio del Chinchon zou er van tonic nooit sprake geweest zijn. In 1638 krijgt ze in Peru malaria. Een medicijnman geeft haar een 'wonderdrankje', op basis van vermalen boomschors van de kinaboom - oftewel kinine. En jawel: koorts én malaria verdwijnen. Sindsdien wordt de kinaboom de 'fever tree' of koortsboom genoemd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN