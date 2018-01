Van Kessel solo in Leuven 00u00 0

Sven Nys noemt hem "een voorbeeld voor de hele ploeg", "een superprof die er honderd procent voor leeft en er honderd procent uithaalt". Zullen we het dan maar logisch noemen dat Corné van Kessel (26) de Soudal-cross in Leuven won? De Nederlander van Telenet Fidea Lions bewees dat hij de sterkste was. Voor Van Kessel is het de tweede zege van het seizoen, na winst in Hasselt begin december. Voor de Belgische collega's was het een gemiste kans. Zonder Van der Poel, Van Aert, Sweeck, Aerts en Van der Haar kregen de mannen van de tweede en derde rij een unieke gelegenheid op winst, maar die kans werd verkeken. Vooral Marlux-Binggoal blijft ontgoocheld achter: met Michael Vanthourenhout (3de), Kevin Pauwels (4de) en Eli Iserbyt (5de) moest de ploeg vrede nemen met ereplaatsen. (BA)

