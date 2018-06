Van Kerckhoven assistent Trost bij Lierse Kempenzonen 26 juni 2018

René Trost wordt trainer bij Lierse Kempenzonen (eerste amateur). De 53-jarige Nederlander tekende voor twee seizoenen en krijgt ex-Rode Duivel Nico Van Kerckhoven naast zich als T2. "Deze trein kon ik niet laten passeren", zegt Trost, die drie jaar geleden een hartaanval kreeg en sindsdien geen eerste ploeg meer trainde. "De afgelopen tijd was ik actief bij de jeugd van Roda JC, maar ik voelde een zeker gemis", aldus nog Trost. "Daarom besloot ik me toch nog eens aan een A-kern te wagen. Ik voel me weer topfit, dus waarom niet?" Intussen viel te horen dat de zaak omtrent de naamsverandering van KFC Oosterzonen naar Lierse Kempenzonen op 12 juli voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport komt. Eerder keurde de voetbalbond de wijziging af, omdat de club toen niet kon aantonen dat men vanaf volgend seizoen op het Lisp zal spelen. Dat bewijs is er nu wel. (KDC)

