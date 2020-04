Exclusief voor abonnees Van Kerckhove van Perugia naar Topvolley Belgium 28 april 2020

Brecht Van Kerckhove (43) keert terug naar de Belgische competitie. De gewezen bondscoach van de Red Dragons - begin november stapte hij zelf op na een mislukt EK in eigen land - was sinds januari aan de slag bij de Italiaanse topclub Perugia, als assistent van coach Vital Heynen. Van Kerckhove gaat opnieuw aan de slag bij Topvolley Belgium, waar hij het beloftenproject mee (technisch) zal leiden, naast Dominique Baeyens (coördinator) en Fons Vranken (fysieke aspect). Zij zullen beloften uit de Topsportschool die hun kans krijgen in een Liga A-club - maar daar misschien onvoldoende speelkansen krijgen - verder nauw opvolgen en begeleiden. Het project gebeurt na onderling akkoord met de betrokken topclubs. (BrV)

