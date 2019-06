Exclusief voor abonnees Van in het begin één groot mysterie 6 december 2017 01 juni 2019

00u00 0

Ivana vertrekt om 21.30 uur voor een nachtje stappen, haar vriend Lukas Kramer - een 22-jarige Duitse scheepsmakelaar met wie ze samenwoont in Kuala Lumpur - gaat niet mee. In de Mantra Rooftop Bar komt een uur later ook het Amerikaanse koppel Alex en Luna Johnson toe. Camerabeelden tonen hoe de drie zich in een hoekje zetten en beginnen te zoenen.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Ivana Smit