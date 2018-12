Van ijspiste in park tot snowboarden in Wenduine: ook De Haan wil meer toeristen lokken 08 december 2018

00u00 0

In De Haan zal je kunnen schaatsen op een nieuwe locatie midden in park La Potinière, terwijl je in Wenduine dan weer een grote Dometent en een sneeuwtapijt om te snowboarden zal vinden. Een duidelijke inhaalbeweging. De gemeente investeert 100.000 euro.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN