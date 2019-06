Exclusief voor abonnees Van Hool bouwt uitvaartbus 06 juni 2019

De Belgische busbouwer Van Hool heeft samen met de Nederlandse touringcaroperator Koninklijke Beuk een uitvaartbus gebouwd. In de bus kunnen 26 familieleden naast de kist van de overledene naar de laatste rustplaats rijden. Het voertuig is uitgerust met een verlengde en verzwaarde lift en een bredere middendeur. Geblindeerde ramen waarborgen de privacy van de passagiers. Er zijn ook beeldschermen waarop foto's en filmpjes kunnen getoond worden en er kan muziek worden afgespeeld. De busmaatschappij wil tijdens de rit ook langs belangrijke plaatsen in het leven van de overledene rijden. "We zijn ervan overtuigd dat ook de Belgische uitvaartsector interesse zal hebben in de uitvaartbus", maakt Van Hool zich sterk.

