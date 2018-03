Van Holsbeeck: "wacht ongeduldig op Coucke" 30 maart 2018

Dat Anderlechtvoorzitter Marc Coucke eindelijk aan de slag kan, stemt Herman Van Holsbeeck op zijn zachtst gezegd tevreden. Gisteren liet de huidige sportieve baas verstaan dat hij - ondanks de nakende komst van Luc Devroe - allesbehalve de intentie heeft de club te verlaten: "Ik lig nog onder contract en wil de club trouw blijven tot de laatste dag. Ik heb altijd gezegd dat ik in 2020 zou stoppen... en vandaag zijn we 2018." En dus: "Ik wacht vol ongeduld op een diepgaand gesprek met Coucke. De naam van Devroe wordt gesuggereerd, maar laat ons eerst het nieuwe organigram afwachten. Ik ben 15 jaar aan de slag bij Anderlecht... Het lijkt me logisch dat er eerst met mij gesproken wordt. Daarna kunnen we als volwassen mensen bekijken hoe Luc en ik samen kunnen functioneren." (TTV)

