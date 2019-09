Exclusief voor abonnees Van Holsbeeck mag niet praten met voetbalwereld 14 september 2019

Ex-Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck (64) is na twee dagen verhoor in verdenking gesteld van corruptie en valsheid in geschrifte. "Hij bekent dat hij fouten heeft gemaakt", zegt zijn advocaat. "Maar hij ontkent dat hij zwart geld heeft ontvangen."

