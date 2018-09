Van Holsbeeck en Vanden Borre op RWDM 03 september 2018

00u00 0

Aandachtige 'toeschouwers' in het Machtensstadion zaterdagavond voor de match tussen RWDM en FC Luik: gewezen Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck en ex-Anderlecht-speler Anthony Vanden Borre. Of zij louter op uitnodiging of als toeschouwer aanwezig waren, daarover werd na afloop met geen woord gerept. (NFA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN