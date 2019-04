Exclusief voor abonnees Van Himst lacht met 'combinetheorie' Roemeense ex-bondscoach 05 april 2019

00u00 0

"Ik heb het in 1993 op een akkoord gegooid met Paul Van Himst." Aan het woord is ex-Roemeens bondscoach Cornel Dinu. Die stelt dat hij en Van Himst in de kwalificatiepoule naar aanloop van het WK '94 onderling waren overeengekomen dat zij de twee tickets zouden pakken, ten nadele van Wales en het Verbond van Tsjechen en Slowakije. Dinu: "We kenden elkaar van onze spelerstijd. In 1970, na het WK in Mexico, zaten van Himst en ik samen op hetzelfde vliegtuig van Sabena. Toen we later beiden bondscoach waren, kwamen we overeen alles te zullen doen om elkaar te helpen bij de kwalificatie."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen