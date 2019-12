Exclusief voor abonnees Van Himst Belgisch topschutter 24 december 2019

De Belgische topschutter aller tijden op het kampioenenbal is Paul Van Himst, met twintig treffers. Van Himst wordt gevolgd door Luc Nilis, met 18 goals. Van de huidige generatie Rode Duivels vinden we Dries Mertens (16 goals) en Romelu Lukaku (12) terug. Met 129 doelpunten is Cristiano Ronaldo absoluut recordhouder, voor Lionel Messi (114 goals) en Raúl (71). (RN)