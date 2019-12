Exclusief voor abonnees Van het zuiverste kristal column | Wuyts 07 december 2019

00u00 0

Johan Museeuw floot tussen de tanden, Peter Van Petegem trok grote ogen, Eddy Merckx knikte waarderend en Frank Hoste keek verbijsterd op zijn horloge. Remco Evenepoel had zopas zes en een halve minuut ononderbroken gesproken. In klare taal, in bijna accentloos Nederlands en zonder ook maar een moment naar het cliché te grijpen. De negentienjarige knaap verving het afgedreunde "met dank aan de ploeg" door "liever had ik een taart gekregen om die netjes te verdelen". Het voorbestemde godenkind heeft naast een uitzonderlijk vermogen ook een creatieve geest. Some guys have all the luck. Zei Hoste me achteraf: "Wij kwamen op die leeftijd niet verder dan een ja, een neen en een euh. Over twee jaar klapt hij alle journalisten onder tafel." Zolang hij maar niet uit de hoogte doet, Frank. Misplaatste opmerking? Niet helemaal. Het toekomstbeeld dat hem toegedicht wordt, rijkt hoger dan de hemel. Hou die gouden beentjes dan maar op de grond. Een Tourwinnaar? Boonen, Museeuw en Van Petegem beaamden in koor: "Zonder twijfel." Merckx ging warempel nog verder: "Waarom zou Evenepoel niet beter worden dan Merckx?"

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis