Exclusief voor abonnees Van het getto naar het grote geld Seka Dobric uit 'The Sky is The Limit' 05 februari 2020

00u00 0

"Werken, studeren, nooit opgeven." Zo raakte Seka Dobric weg uit het getto van Joegoslavië waar ze opgroeide. De liefde bracht haar naar België. Nu

schittert ze als succesvolle zakenvrouw in 'The Sky Is The Limit'.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis