Van het café naar de klas 21 januari 2020

Vier jaar baatte de 50-jarige Birgit uit Bilzen een restaurant uit in het Schipperskwartier, de voorbije twaalf jaar stond ze achter de toog in haar eigen café in Maasmechelen. Maar nu is het gedaan met pinten tappen: de voormalige cafébazin wordt lerares. Birgit is één van de bijna 600 werklozen die zich omscholen tot leerkracht via een VDAB-traject. Iets wat ze dolgraag wil doen, én mooi meegenomen voor een hoger pensioen. Ze zit nu in een klas vol 18-jarigen. "Hun gebabbel tijdens de les: daar kan ik niet meer zo goed tegen. Ik denk dan altijd: 'Zwijg eens, die mens is wel aan het lesgeven, hè'."

