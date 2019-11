Exclusief voor abonnees Van Herck onder vuur door kamp-Coppejans 22 november 2019

Mike Lynch, coach van Kimmer Coppejans, en ex-Davis Cup-speler Niels Desein trokken de laatste dagen naar sociale media om kapitein Johan Van Herck, en diens keuze om Steve Darcis op te stellen, onder vuur te nemen. Ze beschuldigden hem ervan dubbele standaards te hanteren en aan vriendjespolitiek te doen. Ze vonden dat Coppejans, die eerder dit jaar er voor zorgde dat België zich in Brazilië kwalificeerde, deze week speelkansen had verdiend. "Daarom dat Van Herck door zoveel coaches en spelers niet gerespecteerd wordt", meende Lynch zelfs. Qua timing was deze aanval eerder ongelukkig.Coppejans wist immers zelf van niets en was woensdagavond erg aangedaan. "Ik vind dit een spijtige zaak", zei Van Herck. "Ik heb met Kimmer hierover een volwassen en correct gesprek gehad. En als er een probleem is, dan zeg je dat rechtstreeks tegen iemand.

