Van Gucht: "We zitten aan einde van eerste golf" 27 mei 2020

We zitten aan het einde van de eerste golf. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht, nadat er gisteren slechts 198 nieuwe besmettingen met het coronavirus werden gemeld. De versoepeling van de maatregelen ruim twee weken geleden heeft niet voor meer besmettingen gezorgd. Integendeel: zowel de besmettingen, de ziekenhuisopnames, de opnames op intensieve zorg als de overlijdens zitten in dalende lijn. Dat hebben we aan ons gedrag en ook wel aan het mooie weer te danken.