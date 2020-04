Exclusief voor abonnees Van Gucht: "Grip nu niet lossen" 04 april 2020

Waar het coronavirus eergisteren nog 183 levens eiste in ons land, zakte dat cijfer gisteren tot 132 (60 in Vlaanderen, 51 in Wallonië, 21 in Brussel). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nam lichtjes af, terwijl iets meer mensen naar huis mochten. Op de afdelingen intensieve zorg steeg het aantal patiënten met 61 tot 1.205. Daarmee was 55% van de 2.200 voorziene bedden bezet (tegenover 52% de dag voordien). In totaal werden 916 personen beademd (+10). "De cijfers lijken te stabiliseren. We zitten nu aan 500 tot 600 nieuwe hospitalisaties per dag. Het is bemoedigend dat dit niet blijft stijgen. Het is mogelijk dat we de komende dagen naar een piek of plateau evolueren, dat zal moeten blijken", zegt viroloog Steven Van Gucht. "Door de maatregelen hebben we de samenleving opgedeeld in kleine entiteiten: een bedrijf, een woonzorgcentrum, een gezin. We verhinderen ontmoetingen tussen die groepen, zodat het virus zich niet van de ene naar de andere kan verspreiden. In beperkte mate kan dat wel nog binnen die entiteiten zelf gebeuren: zo komen er nieuwe infecties bij. Maar de epidemie evolueert wel veel trager en daardoor wordt ze beheersbaar." Bovendien hebben steeds meer mensen corona bedwongen en immuniteit opgebouwd. "Wanneer dat zich doorzet, zullen de besmettingscijfers beginnen te dalen. Hopelijk zien we dat in de komende weken." Maar daarvoor moeten we ons vooral heel strikt aan de maatregelen blijven houden. "Als we onze grip lossen, riskeert de dam die we hebben opgeworpen te breken."

