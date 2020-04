Exclusief voor abonnees Van griepcommissaris tot coronacommissaris Marc Van Ranst 07 april 2020

Of deze man eigenlijk nog veel uitleg behoeft? Marc Van Ranst was voor deze coronacrisis vooral bekend als griepcommissaris - toen al een gepassioneerde workaholic, schetsen collega's. Maar die titel zal de professor na deze crisis allicht niet meer dragen, wel die van 'coronacommissaris'. Van Ranst trad midden januari voor het eerst ten tonele toen zich in het Chinese Wuhan een mysterieuze longziekte manifesteerde. Een paar maanden later is hij 's lands bekendste viroloog - en bij uitbreiding wetenschapper - geworden. De Leuvense professor is lid van de Risk Assessment Group die het risico voor de bevolking analyseert, lid van het wetenschappelijk comité en nu dus ook lid van deze expertengroep. "We hadden de scholen nooit mogen sluiten", zei hij eerder. "Hoe meer kinderen besmet zouden worden, hoe minder zieken we bij een volgende passage van corona zouden hebben."

