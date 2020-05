Exclusief voor abonnees Van Grieken wordt vader en ook dat is politiek statement 20 mei 2020

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken (33) wordt eind oktober voor het eerst papa. Samen met zijn Nederlandse vrouw Félice (28), met wie hij vorig jaar in september in het huwelijksbootje stapte, verwacht hij een jongetje. Van Grieken maakte het nieuws zelf bekend op zijn sociale media. "Nog steeds voorstander van nieuwe verkiezingen, maar net iets minder op het einde van oktober", stond te lezen in het bericht, vergezeld met een foto van hem, zijn vrouw en de echografie. Veel gelukwensen onder de foto, maar de hashtag '#NieuwkomersMakenWeZelf' die bij het bericht stond, kon wel op serieus wat kritiek rekenen. "Een dikke proficiat, maar moet uw politiek er altijd bij betrokken worden?", was zo wat de algemene teneur. (FME)

