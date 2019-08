Exclusief voor abonnees Van Grieken niet te spreken over VB-spandoek aan huis De Wever Redactie

06 augustus 2019

00u00 0

'Vergeet de 810.000 kiezers niet!' Die boodschap lieten fans van Vlaams Belang in de nacht van zondag op maandag achter aan de woning van Bart De Wever (N-VA) in Deurne. De komende dagen wordt een doorbraak verwacht in de onderhandelingen - maar enige rekenkunde is voldoende om te weten dat Vlaams Belang uit de boot valt. Voorzitter Tom Van Grieken noemt het spandoek een uitermate ongelukkige actie, die zijn zegen niet kreeg. "Los van het feit dat het de boodschap geen goed doet, blijf je gewoon van privé-eigendom af."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis