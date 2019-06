Exclusief voor abonnees Van Grieken legt verguisde VB-politica mediaverbod op 06 juni 2019

Vlaams Belang-politica Dominiek Sneppe-Spinnewyn blijft ook na de commotie achter haar standpunten over het homohuwelijk en homoadoptie staan. Bovendien benadrukt het kersverse parlementslid uit Zedelgem dat de holebigemeenschap zich niet van vijand moet vergissen. Radicale moslims die homo's lastigvallen op straat zijn volgens haar een groter gevaar voor de gemeenschap. Sneppe-Spinnewyn erkent wel dat ze mogelijk te fors van toon was en een beginnersfout heeft gemaakt. "Ik zal misschien wat mediatraining volgen." Van voorzitter Tom Van Grieken moet ze nu alleszins even de media ontwijken. (IVDE)