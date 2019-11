Exclusief voor abonnees Van Grieken herverkozen met monsterscore van 97% 18 november 2019

Tom Van Grieken is met een monsterscore van 97,4% herverkozen als voorzitter van het Vlaams Belang. In zijn verkiezingstoespraak maakte hij duidelijk dat hij van het VB een principiële beleidspartij wil maken. "Aan de zijlijn blijven staan en zien hoe Vlaanderen verarmt en ontvolkt, is geen optie", vond hij. "Wij hebben niet alleen die plicht aan onze kiezer, maar ook aan onze kinderen en kleinkinderen." Met welke coalitie hij dat mogelijk acht? Met N-VA, al is hij ook positief over Walter De Donder - één van de zeven kandidaat-voorzitters bij CD&V - als mogelijke coalitiepartner. Dat is niet wederzijds, liet De Donder blijken bij 'VTM Nieuws'. (ARA)