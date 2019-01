Van Grieken en Dewinter switchen van parlement 14 januari 2019

00u00 0

Vlaams Belang heeft dit weekend alle lijsttrekkers bekendgemaakt. Opvallend daarbij is de 'position switch' tussen voorzitter Tom Van Grieken en Filip Dewinter. Die laatste keert terug naar het Vlaams Parlement, Van Grieken trekt de Antwerpse Kamerlijst. "Het is handig dat de partijvoorzitter in de Kamer zit", aldus Van Grieken. "Ondanks jaren N-VA-bestuur is het federaal parlement helaas nog altijd het belangrijkste." Gerolf Annemans trekt opnieuw de Europese lijst. In Oost-Vlaanderen wordt Forza Ninove-boegbeeld Guy D'haeseleer nummer één op de Vlaamse lijst. (ARA)