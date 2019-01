Van Gent naar Anderlecht en terug 02 januari 2019

Een stevig ommetje maakte hij. Op zijn 12de ging Thomas Kaminski bij de jeugd van AA Gent voetballen. Drie jaar later trok hij als absolute belofte naar Germinal Beerschot. Hij was pas 16,5 jaar toen Aimé Anthuenis hem daar liet debuteren in eerste klasse. Op zijn 18de vertrok Kaminski naar Anderlecht, dat hem meteen uitleende aan OHL. De volgende twee seizoenen kreeg hij bij Anderlecht amper basisplaatsen en werd hij uitgeleend aan het Cypriotische Famagusta, waar hij alles speelde en aan het Deense FC Kopenhagen, waar hij bijna niets speelde. Daarna was het KV Kortrijk dat hem overnam van Anderlecht met een contract voor vier jaar. Met 162 competitiewedstrijden in de Belgische eerste klasse op de teller keert Kaminski terug naar AA Gent, daar waar het 13 jaar eerder allemaal begon. (ESK)

