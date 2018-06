Van Garderen op weg naar Education First 22 juni 2018

00u00 0

Na Rohan Dennis, die gelinkt wordt aan Bahrain-Merida, lijkt nu ook een tweede belangrijke pion van het zieltogende BMC eieren voor zijn geld te kiezen. Tejay Van Garderen staat dicht bij een overstap naar EF Education Fiest-Drapac. De 29-jarige Amerikaan werd bij zijn profdebuut in 2010 aangekondigd als een potentiële groterondewinnaar, maar kon die hoge verwachtingen nooit echt waarmaken. Verder dan twee vijfde plaatsen in de Tour (2012, beste jongere toen, en 2014) en een tiende plaats in de Vuelta (vorig jaar) kwam hij niet.