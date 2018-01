Van Gaal geen bondscoach van België uit 'wraak' naar Manchester United 00u00 0

Het had zomaar gekund, Louis van Gaal die Marc Wilmots na het EK in 2016 zou opvolgen als bondscoach van België. Van Gaal verklapte aan de Volkskrant dat hij in beeld was, maar de job liet schieten omdat hij de voorwaarden die Manchester United stelde aan de afkoopsom na zijn ontslag niet wou schenden. "Het eerste jaar kon ik nergens op ingaan. Ik vond België een geweldige uitdaging. (...) Ik was zo wraakzuchtig, dat ik het heb laten gaan. Eigenlijk dom, want de sportieve overweging is het belangrijkste. Het draaide mij meer om de wraak: dat ze (Man United, red.) alles moesten betalen."

