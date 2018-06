Van fan op EK 2016 tot basisspeler op WK 2018 MAGUIRE 18 juni 2018

Op Euro 2016 zat hij nog in de tribune als fan, vandaag maakt Harry Maguire (25) zijn debuut voor Engeland. De verdediger van Leicester reisde toen met zijn vrienden naar Frankrijk om de nationale ploeg aan te moedigen. Volgens zijn ploegmaats praat hij constant over The Three Lions - zo trots om dat shirt te dragen. Zijn vrienden zakten zonder hun maat af, maar zien hem nu wel aan het werk. Maguire: "Het is een ongelooflijk verhaal. Surreëel voor mijn vrienden. Zoals het voor mij was toen ik voor het eerst werd opgeroepen."

