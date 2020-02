Exclusief voor abonnees Van Eyck en français 07 februari 2020

Met veel enthousiasme stapte ik eind vorige week het MSK binnen om er de splinternieuwe catalogus te kopen van de Van Eyck-tentoonstelling. Enkele dagen later zouden we naar Zwitserse vrienden vertrekken en ik wilde hen dat boek als geschenk geven. Ik zie de stapels liggen en vraag naar de Franstalige uitgave. "Neen, mijnheer, wij hebben de catalogus enkel in het Nederlands, Engels en Duits." Hoe dúrfde ik die vraag te stellen - het was alsof ik informeerde naar een publicatie in het Singalees of Farsi. Er is wel een audiogids in acht talen, maar een referentieboek publiceren in de tweede landstaal is blijkbaar te veel gevraagd.

