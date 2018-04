Van elke 100 euro die single verdient, gaat 53,7 euro naar fiscus 27 april 2018

Ook na 3,5 jaar centrumrechts beleid blijft de belastingdruk op arbeid nergens zo hoog als in België. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Oeso. Vooral alleenstaanden hebben het niet onder de markt. Die kampen met een belastingdruk van 53,7% , wat 18% hoger is dan het gemiddelde van alle Oeso-landen. Een gezin met twee kinderen en één inkomen ziet 38,3% van zijn loon afgeroomd worden door de staat, waarmee België binnen de Oeso de op vier na hoogste plaats bekleedt. Hetzelfde gezin met twee inkomens daargt 46,2% af, waarmee we wel weer de rangschikking aanvoeren. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) benadrukt de positieve elementen in het rapport. "Hoewel de lastenverlagingen nog niet volledig in deze cijfers zitten, is de tendens positief: we zijn het enige Oeso-land waar de belastingdruk daalt voor zowel werkgevers als -nemers." (DDW)

