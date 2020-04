Exclusief voor abonnees Van eetvelt steunt inzamelactie: 100 gesigneerde anderlecht-shirts 10 april 2020

Op de eerste financiële resultaten is het nog wachten, maar vanuit Anderlecht kan het initiatief van supporter Etienne Wils alvast op de nodige steun rekenen. De Limburgse fan maakte gisteren via onze krant zijn plannen om 20 miljoen euro in te zamelen voor paars-wit wereldkundig en kreeg daarop prompt een telefoon van CEO Karel Van Eetvelt: "De club is héél blij", aldus Wils, die zelf 1.000 euro stortte in een door hem opgericht steunfonds. "Van Eetvelt heeft 100 t-shirts beloofd met alle handtekeningen van de spelers. Iedereen die minstens 50 euro stort, komt in aanmerking om er eentje te winnen." (TTV)