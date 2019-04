Exclusief voor abonnees Van een dodelijke schoonheid 13 april 2019

00u00 0

Virussen als hiv, ebola en zika hebben wereldwijd al miljoenen mensen getroffen, maar de vieze beestjes kunnen ook verdraaid mooi zijn. Tenminste, als de Amerikaan David Goodsell ze geportretteerd heeft. De man is geen kunstenaar van opleiding, maar een bioloog. Aan het Scripps Research Institute in San Diego, Californië, bestudeert hij virussen en cellen met elektronenmicroscopen, röntgenstralen en MRI-scanners. Vervolgens haalt hij penselen en waterverf boven, met verbluffend resultaat. Zijn schilderijen zouden zo in een kunstgalerij kunnen hangen, maar dat is Goodsells doel niet. "Ik schilder in de eerste plaats om collega-wetenschappers te informeren hoe virussen en cellen er precies uitzien."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen