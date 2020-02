Exclusief voor abonnees Van drie naar tien Zorgcentra na Seksueel Geweld 27 februari 2020

00u00 0

Minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) heeft 15 miljoen euro vrijgemaakt om zeven nieuwe Zorgcentra na Seksueel Geweld op te richten en de drie bestaande centra uit te breiden. Slachtoffers kunnen daar 24 uur op 24, zeven dagen op zeven terecht voor onder meer medische en psychologische bijstand. De centra in Gent, Brussel en Luik hebben sinds oktober 2017 al 2.244 mensen geholpen: dat komt overeen met drie slachtoffers per dag. "Als straks elke provincie een Zorgcentrum na Seksueel Geweld heeft, kunnen we nog meer slachtoffers op de best mogelijke manier begeleiden." In de centra wordt ook op een zeer doeltreffende manier bewijsmateriaal verzameld, wat tot een betere bestraffing van de daders leidt. (IVDE/FME)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis