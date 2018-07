Van doodslag vrijgesproken Bernard Wesphael eist geld van staat 14 juli 2018

00u00 0

Voormalig politicus Bernard Wesphael (foto), die vrijgesproken werd voor de doodslag op zijn vrouw Véronique Pirotton, heeft de Belgische staat voor de rechter gedaagd. Hij vindt dat de speurders in de fout zijn gegaan bij het onderzoek naar de dood van zijn echtgenote in 2013 en eist schadevergoeding. "De Brugse onderzoeksrechter heeft mij meteen na de feiten onterecht laten aanhouden op basis van betrapping op heterdaad", klinkt het. "Daardoor kon ik mijn parlementaire onschendbaarheid niet inroepen. Er was helemaal geen sprake van een misdrijf op heterdaad." De advocaat van de staat wijst erop dat het niet is omdat hij is vrijgesproken, dat er destijds geen aanwijzingen waren. Vonnis op 15 september. (KSN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN